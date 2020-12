Der E-Sprinter von Mercedes-Benz Vans soll einen neuen Unterbau erhalten. Die neue Plattform für den Transporter soll größere Reichweiten und verschiedene Aufbauten ermöglichen. Insgesamt 350 Millionen Euro will die Van-Sparte von Mercedes-Benz in die Entwicklung der neuen "Electric Versatiles Platform" (EVP) investieren. Die soll in erster Linie dafür sorgen, dass die möglichen Aufbauten für den E-Sprinter flexibler werden. So soll der E-Transporter unterschiedliche Branchen besser und passgenauer bedienen können. Der E-Sprinter gewinnt deutlich an Flexibilität Dabei ...

