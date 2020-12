Ja der DAX tobt sich natürlich in seiner eher Seitwärtsbewegung aus, denn von Aufwärtstrend kann man kaum reden. Ja der DAX tobt sich natürlich in seiner eher Seitwärtsbewegung aus, denn von Aufwärtstrend kann man kaum reden. Seit 4 Wochen pendelt er um die 13300, was die Unsicherheit der Anleger widerspiegelt. Hoffnung macht der DOW, der um seine 30000 kämpft. Negativ wird es hier unter 29000 erst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...