Solothurn (awp/sda) - Der Kanton Solothurn hat seine noch verbliebene Aktienbeteiligung am Energiekonzern Alpiq an den Energieversorger IBB Holding AG in Brugg AG verkauft. Der Verkaufserlös beträgt rund 26 Millionen Franken und bringt einen einmaligen Buchgewinn von 5,2 Millionen Franken.Der Regierungsrat habe den Verkauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...