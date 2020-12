IVU setzt den LECIP LV-700-Validator ein, um die Ticketing-Lösung der IVU.suite zu verbessern

Ein modernes Standardgerät für das E-Ticketing der EMV Level-2-zertifizierte LECIP-Validator "LV-700" bietet Verkehrsbetrieben hervorragenden Zugang zum kontaktlosen Ticketing. Der hochmoderne Validator ist VDV-KA-konform und bietet eine hervorragende Verbesserung der End-to-End-Ticketing-Lösungen der IVU.suite. LECIP Arcontia AB hat zugestimmt, die IVU Traffic Technologies AG mit dem LV-700-Validator als integrierten Bestandteil ihrer IVU.suite-Produktpalette zu beliefern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201209005833/de/

A modern standard device for e-ticketing in Germany LECIP ARCONTIA's new EMV Level 2 Certified Validator "LV-700" (Photo: Business Wire)