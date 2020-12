Ein sich abzeichnendes weiteres Hilfspaket für die US-Wirtschaft hat am Mittwoch dem deutschen Aktienmarkt zeitweise kräftige Impulse verliehen. Zum Schluss jedoch reduzierte der DAX sein Plus auf 0,5 Prozent. Mit 13.340,26 Punkten ging der Leitindex aus dem Handel, nachdem er am Vormittag mit 13.454 Punkten noch dicht an sein Corona-Hoch von Anfang September herangelaufen war.Die absoluten Top-Gewinner des Tages im DAX sind die Aktien von Delivery Hero mit einem Plus von fast sieben Prozent. Enorm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...