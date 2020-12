DJ XETRA-SCHLUSS/DAX schließt vor EZB-Zinsentscheidung im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch nach oben gegangen. Der DAX schloss 0,5 Prozent höher bei 13.340 Punkten. Damit ist er noch ein gutes Stück von seinem Allzeithoch bei 13.795 Punkten aus dem Februar diesen Jahres entfernt. Wesentlich besser lief es für die Indizes aus der zweiten Reihe: dort notierten MDAX wie auch SDAX einmal mehr auf Rekordhoch. Positiv wurde von Investoren gewertet, dass es in den USA nun doch ein, wenn auch ein kleineres, Hilfspaket geben dürfte. Zudem dauern die Post-Brexit-Gespräche auf höchster Ebene an, so dass es hier noch zu einem positiven Ergebnis kommen kann. Zu guter Letzt wird an der Börse auf die Zinsentscheidung oder vielmehr das Maßnahmenpaket der Europäischen Zentralbank gesetzt, das für Donnerstagmittag erwartet wird.

Covestro mit Weihnachtsgeschenk für die Aktionäre

Covestro hat die Reihe der Unternehmen fortgesetzt, die ihre Geschäftsprognosen erhöht haben. Der operative Gewinn soll nun bei bis zu 1,5 Milliarden Euro liegen. Bislang lautete das Ziel auf 1,2 Milliarden. Die Citi-Analysten sprachen von einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk. Der DAX-Wert legte um 5 Prozent zu. Die Analysten von Deutscher Bank und Credit Suisse erhöhten zudem ihre Covestro-Kursziele.

Die üppige Prognoseanhebung von Covestro ist nach Einschätzung aus dem Handel eine gute Nachricht für den gesamten Chemiesektor. Insbesondere für BASF seien die Covestro-Nachrichten positiv zu werten, hieß es. Für die BASF-Aktie ging es um 3 Prozent nach oben - es stützte aber auch eine Kaufempfehlung durch die Commerzbank.

Die Aktien der Essenslieferdienste stehen in diesem Jahr in der Gunst der Anleger weit oben. Am Mittwoch feierte die Aktie von Doordash ein positives Debüt an der Wall Street. Davon profitierte die Aktie von Delivery Hero, die 6,7 Prozent höher aus dem Handel ging.

Klöckner & Co verbilligten sich um 1,1 Prozent. Die Nachricht, dass Apollo bzw. Swoctem ihr Interesse an dem Stahlhändler zurückgezogen haben, sorgte für Druck auf die Aktie.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 77,3 (Vortag: 54,2) Millionen Aktien im Wert von rund 3,67 (Vortag: 2,66) Milliarden Euro. Es gab 16 Kursgewinner, zwöklf -verlierer und zwei unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.340,26 +0,47% +0,69% DAX-Future 13.361,50 +0,58% +2,34% XDAX 13.363,76 +0,38% +1,74% MDAX 29.620,95 -0,11% +4,62% TecDAX 3.116,67 -0,72% +3,37% SDAX 14.107,78 +0,52% +12,75% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 178,15% -6 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2020 12:03 ET (17:03 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.