DJ Aktien Schweiz zur Wochenmitte etwas fester

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach einem bisher eher verhalten Wochenverlauf hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Mittwoch mit etwas höheren Aufschlägen beendet. Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 10.430 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber, unverändert schlossen ABB. Umgesetzt wurden 35,49 (zuvor: 40,44) Millionen Aktien.

Mit den beginnenden Impfungen gegen das Coronavirus zeigten sich Anleger etwas zuversichtlicher. Gleichwohl drückte die anhaltend hohe Zahl an neuen Corona-Infizierten weiterhin auf das Sentiment. Auch die gestiegenen Hoffnungen auf ein neues Konjunkturpaket in den USA hob die Stimmung etwas. Erwartungsvolle Blicke richteten sich indessen auf die EZB-Sitzung am Donnerstag. Zum anderen liefen die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU weiter, was als positives Zeichen gewertet wurde.

Gefragt waren vor allem zyklische Werte. Tagessieger waren die beiden Luxuswerte Swatch und Richemont mit Aufschlägen von 3,7 bzw. 1,7 Prozent. Gut liefen auch Versicherungswerte: Zurich Insurance verbesserten sich um 0,9 Prozent, für Swiss Re ging es um 0,4 Prozent nach oben. Gestützt wurde der SMI auch von dem Schwergewicht Nestle - die Aktie gewann 0,6 Prozent.

UBS stiegen um 0,2 Prozent. Dass die niederländische Justiz gegen den Chef des Bankkonzerns, Ralph Hamers, wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt, belastete die Aktie nicht nachhaltig. Hamers stand vor seinem Wechsel zu UBS an der Spitze der Bank ING. Für die Aktie des Wettbewerbers Credit Suisse ging es um 0,3 Prozent aufwärts.

Die Roche-Aktie kletterte um 0,6 Prozent nach oben. Das US-Biotechnologie-Unternehmen Moderna wird die SARS-CoV-2-Antikörpertests des schweizerischen Pharmakonzerns künftig im Rahmen seiner Covid-19-Impfstoffstudien einsetzen.

December 09, 2020

