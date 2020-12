SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesischen Solarmodule- und Solarzellen-Produzent JinkoSolar Holding hat heute bekannt gegeben, eine Kapitalerhöhung durchführen zu wollen und neue Aktien auszugeben. Die JinkoSolar Holding Co. Ltd. (NYSE: JKS) kündigte heute an, neue amerikanische Aktienzertifikate (ADS)...

Den vollständigen Artikel lesen ...