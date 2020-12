Straubing (ots) - Sich neue Röhren für Magnetfahrzeuge quer durch dichtbesiedelte Gebiete in Europa vorzustellen, für deren Planung und Genehmigung 20 Jahre oder mehr verstreichen, hilft bei der Verkehrswende wenig bis gar nichts. Die Kommission sollte etwas weniger träumen und dafür etwas verlässlicher und konkreter vorbereiten, was (noch dazu in dieser überschaubaren Zeitspanne bis 2030 oder 2050) auch machbar ist.



