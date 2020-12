NEW YORK/SAN FRANCISCO (dpa-AFX Broker) - Der US-Essensauslieferer Doordash hat am Mittwoch ein fulminantes Börsendebüt hingelegt. Der erste Kurs des Rivalen von Uber lag bei 182 Dollar, nachdem die Aktien für je 102 Dollar an die Aktionäre gegangen waren. Doordash hatte mit der Erstnotiz (IPO - Initial Public Offering) rund 3,4 Milliarden Dollar eingesammelt (2,8 Mrd Euro). Der Ausgabepreis lag bereits über der zuletzt angehobenen Preisspanne. Essenslieferdienste profitieren stark von den Auswirkungen der Corona-Krise. Die Führung von Doordash glaubt, dass dieser Trend weiterhin anhält. Auch bei dem Essenslieferdienst Delivery Hero mit Sitz in Berlin waren die Umsätze zuletzt kräftig in die Höhe gesprungen./men/nas

