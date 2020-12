(shareribs.com) Frankfurt / New York 09.12.2020 - Biotech-Aktien verloren im deutschen Handel teils deutlich. Unter anderem ging es für MorphoSys und Qiagen kräftig abwärts. Auch an der Wall Street zeigt sich der Sektor überwiegend leichter. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 13.340 Punkte, wobei Delivery Hero, Covestro und BASF zulegen konnten. Auf der Verliererseite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...