Berlin (ots) - Die Menschen, die in Kliniken und Heimen betreut und gepflegt werden, sollen noch besser vor einer Corona-Infektion geschützt werden.Die Maßnahmen sind richtig: So soll weiterhin ausreichend Schutzkleidung bereitgestellt werden, vor allem die sogenannten FFP2-Masken sind unverzichtbar und müssen immer zur Verfügung stehen. Außerdem verpflichten sich die Pflegeeinrichtungen, die 1,8 Millionen Schnelltests, die die Gesundheitsverwaltung bereitgestellt hat, auch zielgerichtet einzusetzen.Es ist ein gutes Zeichen, wenn die Politik und die zuständigen Verbände und Organisationen ein Ziel verfolgen und sich gemeinsam auf diese wichtigen Maßnahmen verpflichten.Umso mehr irritiert, dass die Grünen einmal mehr wissen, was angeblich alles falsch läuft und am Mittwoch einen eigenen Fünf-Punkte-Plan zur Pflege vorlegten. Opposition in der eigenen Koalition, kommentierte das die Berliner FDP. Wie wahr.Dabei geht es hier doch nicht um die Profilierung im Wahlkampf, sondern um den Schutz aller Pflegebedürftigen in der Stadt.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53614/4786998