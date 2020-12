DJ Sartorius übernimmt den US-Filtrationsexperten Watersep Bioseparation

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Laborausrüster Sartorius verstärkt sein Geschäft mit einem Zukauf in den USA. Wie das im MDAX und TecDAX gelistete Unternehmen mitteilte, wurde über die Tochter Sartorius Stedim Biotech der US-amerikanischen Aufreinigungsexperte Watersep Bioseparations LLC übernommen. Das Unternehmen mit Sitz in Marlborough, Massachusetts, habe sich bisher in Privatbesitz befunden, beschäftige rund 15 Mitarbeiter und werde im Jahr 2020 voraussichtlich einen Umsatz von ca. 2,5 Millionen US-Dollar erwirtschaften bei einer deutlich zweistelligen EBITDA-Marge.

Der Kaufpreis liegt den weiteren Angaben zufolge bei rund 27 Millionen Dollar zuzüglich einer Earn-Out-Komponente von bis zu neun Millionen Dollar, die von der Erreichung eines definierten Umsatzwachstums bis 2023 abhängig ist.

