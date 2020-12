PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich besorgt über die Lage der Menschenrechte in China gezeigt. Nach einem Telefonat mit Chinas Staatschef Xi Jinping teilte der Elyséepalast am Mittwochabend mit, Macron habe tiefe Beunruhigung Frankreichs und seiner europäischen Partner zum Ausdruck gebracht, insbesondere mit Blick auf die Lage in Hongkong und in der Region Xinjiang.

Am Dienstag waren in Hongkong acht führende Köpfe der Demokratiebewegung festgenommen worden. In der ehemaligen britischen Kronkolonie gehen die Behörden nach Massenprotesten seit Monaten hart gegen Kritik am wachsenden Einfluss Peking vor. Die Menschenrechtslage in Xinjiang ist ebenfalls schon seit Längerem in der Kritik. Nach Schätzung von Menschenrechtlern sind dort etwa eine Million Angehörige muslimischer Minderheiten inhaftiert./rbo/DP/men