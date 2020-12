Am heutigen Tag tendierten die asiatischen Aktienmärkte freundlich, während die europäischen Börsen uneinheitlich tendierten und es in den USA zu Abgaben kam.So stiegen der Nikkei 225-Index um + 1,3 % und der Hang Seng-Index um + 0,8 %, während unter den europäischen Hauptindizes allein der DAX 30-Index (+ 0,5 %) sowie der Schweizer SMI-Index (+ 0,4 %) den Handelstag im Plus beendeten. Der britische FTSE 100-Index und der französische CAC 40-Index verzeichneten hingegen Abschläge von - 0,4 % bzw. - 0,3 %. Die Leitindizes der USA tendieren zur Stunde durchweg schwächer, wobei der NASDAQ 100-Index aktuell - 2,2 %, der S&P 500-Index - 1,0 % und der Dow Jones Industrials 30-Index - 0,5 % einbüßen.

Den vollständigen Artikel lesen ...