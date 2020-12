DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 13.322 Pkt - Hellofresh fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem "sehr geschäftigen" nachbörslichen Handel am Mittwoch berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Hellofresh verbesserten sich um 2,0 Prozent. Der Kochboxenanbieter profitiert weiter von der Corona-Pandemie und hat seine Jahresprognose für 2020 angehoben. Wacker Chemie stiegen um 0,7 Prozent. Das Unternehmen verkauft seine Siltronic-Beteiligung an Globalwafers. Jost Werke gewannen nach Anhebung der Jahresprognose 6,6 Prozent. Basler rückten 2,0 Prozent vor. Der Hersteller von Industriekameras will für bis zu 10 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.322 13.340 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2020 17:19 ET (22:19 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.