Posiflex Technology, Inc., ein weltweit führender Anbieter von Point-of-Sale (POS) Selbstbedienungskiosks und eingebetteter Computertechnologie, konzentriert sich auf Produktanwendungen für Einzelhandelstrends. Seit seiner Gründung 1984 ist das Unternehmen stets bestrebt, die betriebliche Effizienz der Nutzer mit modernster Technologie zu verbessern. Es ist Posiflex eine große Ehre, den Taiwan Excellence Award 2021 für seinen innovativen Android-basierten Komplett-POS-Kiosk HS-3314A zu erhalten.

Das Wirtschaftsministerium von Taiwan rief die Taiwan Excellence Awards 1993 ins Leben. Kandidaten müssen überragende Produkte in vier Hauptkategorien "Forschung und Entwicklung", "Design", "Qualität" und "Marketing" vorlegen, die "innovativen Wert" bereitstellen und zudem "in Taiwan hergestellt" wurden. Die mit den Taiwan Excellence Awards ausgezeichneten Produkte dienen als Beispiele einheimischer Branchenerzeugnisse und werden von der Regierung international beworben, um das kreative Image der Wirtschaft Taiwans zu fördern.

Die Serie HS-3314A bietet ein POS-System mit einem 14 Zoll großen PCAP-Berührungsbildschirm und Android 9.0 mit eingebautem Drucker und einer leistungsstarken Rockchip RK3399-Plattform und diversen Peripheriegeräten. Der HS-3314A befindet sich in einem einzigartig innovativen und kompakten Gehäuse und ist mit einem abnehmbaren Hochgeschwindigkeitsdrucker für Thermoquittungen ausgestattet. Die innovative, schraubenlose Modulbauweise erleichtert nicht nur die Installation und Wartung, sondern ermöglicht zudem auch den Anschluss diverser Peripheriegeräte, wie ein zweites Display, MSR, Fingerabdrucksensor und Barcodescanner. Dank platzsparendem Design und geringeren Ausfallzeiten sorgt das gesamte System für eine erhebliche Optimierung von Einzelhandelsbetrieb und Arbeitseffizienz.

Posiflex baut jedoch nicht nur die besten POS-Systeme für den Einzelhandel, sondern es hält auch mit dem rapiden Aufstieg der Selbstbedienungstechnologie Schritt. Im Zuge der weltweit grassierenden COVID-19-Pandemie stieg die Nachfrage nach sicherheitsbewussten Produkten, wie Selbstbedienungskiosks, sprunghaft an. Posiflex stellt nun die neue Serie Mercury EK als Neuzugang zu seinen ausgereiften Self-Service-Lösungen vor, um Betreibern behilflich zu sein, mit dem zunehmenden Bedarf an Selbstbedienungskiosks mitzuhalten. Die kompakte und funktionsreiche Mercury-EK-Serie ist mit einem 15 Zoll großen PCAP-Berührungsbildschirm im Querformat erhältlich, und 15,6 und 21,5 große Berührungsbildschirme stehen im Hoch- oder Querformat zur Auswahl. Die Mercury-EK-Serie wurde insbesondere im Hinblick auf Flexibilität konzipiert und kann entweder als Tischgerät oder freistehend installiert werden. Außerdem kann sie auf Wunsch mit Peripheriegeräten ergänzt werden, wie beispielsweise NFC/RFID-Lesegeräte, Fingerabdrucksensoren, 2D-Scanner, Statusanzeiger und ein EMV-Zahlungsgerät. Die vielseitige Serie Mercury EK lässt sich den Anforderungen der Händler anpassen. Sie kann von einem einzigen Techniker zusammengebaut und gewartet werden, was die Installations- und Instandhaltungskosten reduziert. Dank ihrer Flexibilität und nutzerfreundlichen Merkmale kann die Mercury-EK-Serie den Mitarbeitern alltägliche Aufgaben abnehmen, damit diese sich auf einen besseren Kundendienst konzentrieren und so die Nachfrage steigern und das Geschäft fördern können.

Mit dem preisgekrönten Komplettsystem POS HS-3314A und der platzsparenden Kioskserie Mercury EK bietet Posiflex vielseitige und hochwertige POS- und Kiosklösungen für den Einzelhandel, um die verschiedenen Anforderungen der Kunden zu erfüllen und ein außergewöhnliches Kundenerlebnis sicherzustellen.

Über die Posiflex Group:

Posiflex entwickelt und fertigt seit mehr als 30 Jahren POS-Lösungen von Weltklasse. Seit 2016 hat das Unternehmen KIOSK und Portwell übernommen und sein Angebot auf Selbstbedienungs- und Embedded-PC-Lösungen ausgedehnt. Die weltweit tätige Posiflex-Gruppe ist Anbieter erstklassiger Serviced-IoT-Lösungen für den B2B-Sektor.

