The following instruments on XETRA do have their first trading 10.12.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.12.2020Aktien1 US0090661010 Airbnb Inc.2 SE0015195888 Thunderful Group AB3 IT0001042297 Ambienthesis S.p.A.4 SE0010573113 Ascelia Pharma AB5 IT0001223277 Beghelli S.p.A.6 AU000000BOL9 Boom Logistics Ltd.7 SE0006091997 Immunovia AB8 SE0000680902 Moment Group AB9 FI4000233267 Next Games Oyj10 FI0009010912 Revenio Group Corp.11 SE0007278841 Serneke Group AB12 IT0001206769 Sol S.p.A.13 FI0009007991 Solteq Oyj14 FI0009010862 Suominen Corp.15 FI4000049812 Verkkokauppa.com Oyj16 SE0009143662 Volati AB17 SE0015193529 CirChem AB18 VGG4392T1075 Helium One Global Ltd.19 DE000A2PXQD4 TubeSolar AG20 US30233G2093 EyePoint Pharmaceuticals Inc.21 US0547548745 Aytu BioScience Inc.22 CA31189E1079 Fasttask Technologies Inc.Anleihen/ETF1 US674599EE17 Occidental Petroleum Corp.2 US674599EF81 Occidental Petroleum Corp.3 USP3143NBM58 Corporación Nacional del Cobre de Chile4 XS2249766077 The Export-Import Bank of Korea5 DE000HVB4ZG9 UniCredit Bank AG6 GB00BMYHLG32 CP Funding 1 PLC7 XS2051106073 IHS Netherlands Holdco B.V.8 XS2270577344 Marokko, Königreich9 XS2270576965 Marokko, Königreich10 XS2270576619 Marokko, Königreich11 US63111XAE13 Nasdaq Inc.12 USG7028AAB91 Petra Diamonds US$ Treasury PLC13 DE0001789311 Sachsen, Freistaat14 XS2272358024 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB15 USG79456AP71 Seagate HDD Cayman16 US83368TAZ12 Société Générale S.A.17 US00138EAQ70 AIG Global Funding18 FR00140010J1 Altarea S.C.A.19 XS2272365078 Ford Motor Credit Co. LLC20 US6174468V45 Morgan Stanley21 AU3SG0002389 New South Wales Treasury Corp.22 IE00BMVB5K07 Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating23 IE00BMVB5L14 Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing24 IE00BMVB5M21 Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating25 IE00BMVB5N38 Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing26 IE00BMVB5P51 Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating27 IE00BMVB5Q68 Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing28 IE00BMVB5R75 Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating29 IE00BMVB5S82 Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing