Medienmitteilung

Sonova lanciert erfolgreiche Marvel-Technologie jetzt auch für CI-Träger: FDA-Zulassung für zwei neue Soundprozessoren

Stäfa (Schweiz), 10. Dezember 2020 - Sonova Holding AG, ein führender Anbieter von Hörlösungen, teilt heute mit, dass die US-amerikanische Tochtergesellschaft, Advanced Bionics LLC, die Zulassung der FDA (Food and Drug Administration) für die neuen Naída CI Marvel und Sky CI Marvel Soundprozessoren in den USA erhalten hat. Dank der engen Zusammenarbeit zwischen den Sonova-Marken Advanced Bionics (AB) und Phonak können Träger von Cochlea-Implantaten (CI) jeden Alters nun von der bahnbrechenden Marvel-Technologie profitieren. AB präsentiert zwei neue Soundprozessoren: Naída CI Marvel für Erwachsene und Sky CI Marvel, die weltweit erste, für Kinder entwickelte Lösung. Neu sind ebenfalls die Naída Link Marvel und Sky Link Marvel Super-Power-Hörgeräte für bimodale* Träger; die neue Target CI Anpass-Software mit branchenweit einzigartigen Funktionen; und die neue AB Remote App für einfache Anpassungen über das Smartphone. Die FDA-Zulassung folgt auf die Zulassung von Health Canada, die TÜV-Zulassung für die europäischen Märkte steht noch aus.

"Wir sind stolz darauf, unseren Cochlea-Implantat-Trägern die grossen Vorteile der bewährten Marvel-Plattform anbieten zu können. Die neue Marvel CI-Plattform ist das Ergebnis einer hervorragenden Zusammenarbeit zwischen unserem Cochlea-Implantate- und Hörgerätegeschäft. Sie ist ein Beweis für die Innovationskraft unserer Organisation und eröffnet CI-Trägern jeden Alters eine ganz neue Welt der Hörlösungen. Die Markteinführung ist ein weiterer wichtiger Schritt bei der Verwirklichung unserer Vision, Menschen mit Hörverlust ein Leben ohne Einschränkungen zu ermöglichen", sagt Arnd Kaldowski, CEO von Sonova.

Mit der Lancierung von Naída CI Marvel stellt Advanced Bionics die Technologie von Phonak Marvel, dem erfolgreichsten Hörgerät in der Geschichte von Sonova, erwachsenen Cochlea-Implantat-Trägern zur Verfügung. Dank AutoSense OS 3.0 bietet Naída CI Marvel eine ausgezeichnete Klangqualität und hervorragende Hörleistung in einer Vielzahl von Alltagssituationen. Es arbeitet mit einem maschinellen Lernalgorithmus, der alle 0,4 Sekunden die Klangumgebung des Trägers analysiert und erkennt, ob dieser sich z. B. in einem lauten Restaurant, im Auto, im Konzertsaal oder Zuhause befindet. Anschliessend werden die CI-Einstellungen an die spezifischen Eigenschaften der erkannten Umgebung angepasst, sodass der Träger stets ein bestmögliches Hörerlebnis geniesst. Marvel CI ist der weltweit erste Cochlea-Implantat-Soundprozessor, der mit praktisch jedem Bluetooth-fähigen Gerät verbunden werden kann und freihändiges Telefonieren ermöglicht.

Sky CI Marvel kombiniert die Advanced Bionics Klangverarbeitung mit der Marvel CI-Plattform. AutoSense Sky OS 3.0. Ähnlich wie die Version für Erwachsene beim Naída CI Marvel, wurde AutoSense Sky OS jedoch speziell für die typischen Hörumgebungen eines Kindes entwickelt und bietet hervorragende Klangqualität und Hörleistung, überall wo das Kind sich aufhält.

Mit der Einführung von Phonak Sky Link Marvel und dem neuen Naída Link Marvel steht die Marvel-Technologie nun auch bimodalen Trägern* zur Verfügung. Als bimodales System kommunizieren diese Geräte drahtlos miteinander und bieten alle Vorteile der Wireless-Anbindung von Marvel, einschliesslich Sonovas einzigartiger universeller Bluetooth-Konnektivität und RogerDirect-Funktionalität.

Zugleich wird auch die neue Target CI Anpass-Software eingeführt, die CI-Spezialisten und Hörakustikern mit dem Industriestandard Noahlink Wireless eine einfachere Anpassung ermöglicht und damit die Freiheit und den Komfort einer kabellosen Programmierung bietet. Zum ersten Mal können CI-Spezialisten und Hörakustiker ein Cochlea-Implantat und das dazugehörige bimodale Hörgerät mit nur einer Software und in einer Anpasssitzung programmieren.

* Viele Cochlea-Implantat-Träger verwenden ein Cochlea-Implantat und ein Hörgerät. Dies ist als bimodales Hören bekannt.

Weitere Informationen finden Sie in der gemeinsamen Medienmitteilung (in englischer Sprache) der Sonova-Marken Advanced Bionics und Phonak, unter "Medien" auf der Sonova Webseite unter:

https://www.sonova.com/en/media.

- Ende -

Kontakte:

Investor Relations Media Relations Thomas Bernhardsgrütter Patrick Lehn Telefon +41 58 928 33 44 Telefon +41 58 928 33 23 Mobil +41 79 618 28 07 Mobil +41 79 410 82 84 Email thomas.bernhardsgruetter@sonova.com Email patrick.lehn@sonova.com

Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält Zukunftsaussagen, die keinerlei Garantie bezüglich der zukünftigen Leistung gewähren. Diese Aussagen widerspiegeln die Auffassung des Managements über zukünftige Ereignisse und Leistungen des Unternehmens zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die sich aus - aber nicht abschliessend - zukünftigen globalen Wirtschaftsbedingungen, Devisenkursen, gesetzlichen Vorschriften, Marktbedingungen, Aktivitäten der Mitbewerber sowie anderen Faktoren, die ausserhalb Sonovas Kontrolle liegen, ergeben könnten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Jede vorausschauende Aussage gibt die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie gemacht wurde. Sonova übernimmt keine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Bluetooth Wortmarke ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc., jegliche Verwendung dieser Marke durch die Sonova erfolgt unter Lizenz.

