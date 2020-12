Der Terminmarkt erwartet eine leicht schwächere Eröffnung in Europa. Nach einem schwachen Verlauf an der Wall Street verzeichnen auch die meisten asiatischen Aktienmärkte heute früh Verluste. Das negative Sentiment wird auch in den Kursen der wichtigsten Futures widergespiegelt, die heute früh fast geschlossen im Minus notieren. Der DAX-Future liegt eine Stunde vor Eröffnung der europäischen Vorbörse -0,14 % im Minus bei 13.320 Punkten. Der S&P 500 Future liegt -0,07 % niedriger bei 3.670 Punkten und der Nasdaq-Future liegt -0,36 % tiefer bei 12.321 Punkten.Der DAX startete stark in den Mittwoch und gab dann sukzessive einen großen Teil der Gewinne wieder ab. Am Ende schloss der deutsche Leitindex 0,47 % höher bei 13.340,26 Punkten. Neben BASF (+2,95 %) stiegen auch die Aktien von Covestro (+4,97 %) und Delivery Hero kletterte in Sympathie zum DoorDash IPO um 6,70 %. Auch der SDAX konnte mit einem Gewinn aus dem Rennen gehen und schloss 0,52 % höher bei 14.107,78 Punkten. Bilfinger (+3,41 %) und Befesa (+4,25 %) führten die Liste der Gewinner an.

Den vollständigen Artikel lesen ...