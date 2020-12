Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv 2021 wird ein gutes Aktienjahr und wir werden neue Allzeithochs sehen, so Achim Matzke, Leiter der Technischen Analyse der Commerzbank. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Société Générale. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.