Wiesbaden (ots) - Umsatz im zulassungspflichtigen Handwerk, 3. Quartal 20200,7 % zum VorjahresquartalBeschäftigte im zulassungspflichtigen Handwerk, Ende September 2020-2,1 % zum VorjahreszeitpunktIm 3. Quartal 2020 sind die Umsätze im zulassungspflichtigen Handwerk in Deutschland gegenüber dem 3. Quartal 2019 um 0,7 % gestiegen. Dies ist eine deutliche Erholung nach dem Rückgang von 7,4 % im 2. Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahresquartal. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren Ende September 2020 im zulassungspflichtigen Handwerk 2,1 % weniger Personen tätig als Ende September 2019.Umsatzplus von 9,6 % im KraftfahrzeuggewerbeIn drei der sieben Gewerbegruppen des zulassungspflichtigen Handwerks wurden im 3. Quartal 2020 höhere Umsätze als im 3. Quartal 2019 erwirtschaftet. Den größten Umsatzanstieg gab es im Kraftfahrzeuggewerbe (+9,6 %). Innerhalb dieser Gewerbegruppe konnten besonders die Zweiradmechanikerinnen und -mechaniker (+34,7 %) und Kraftfahrzeugtechnikerinnen und -techniker (+9,3 %) ihren Umsatz deutlich steigern. Auch die Handwerke für den privaten Bedarf verzeichneten einen Umsatzzuwachs (+0,9 %). Umsatzsteigerungen gab es auch im Gesundheitsgewerbe (+2,6 %). Bemerkenswert waren in dieser Gewerbegruppe die Entwicklungen bei den Augenoptikerinnen und -optikern, die im Vergleich zum 3. Quartal 2019 deutlich mehr Umsatz erwirtschafteten (+7,2 %) und im Vergleich zum 2. Quartal 2020 einen außergewöhnlichen Umsatzanstieg (+51,3 %) erzielten. Die beobachteten Umsatzsteigerungen sind zumindest teilweise Nachholeffekte durch die Aufhebung von Einschränkungen in Folge der Corona-Pandemie in einigen Gewerbegruppen im 3. Quartal 2020.Demgegenüber meldeten die Handwerke für den gewerblichen Bedarf (-6,8 %) den stärksten Umsatzrückgang. Auch im Lebensmittelgewerbe (-1,6 %) sowie im Bauhauptgewerbe und Ausbaugewerbe (jeweils -1,2 %) gab es einen Umsatzrückgang.In allen sieben Gewerbegruppen waren Ende September 2020 weniger Personen tätig als Ende September 2019. Besonders bei den geringfügig entlohnten Beschäftigten verringerte sich die Zahl um 5,8 %, was unter anderem auf Folgen der Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Im Lebensmittelgewerbe nahm die Beschäftigung mit -5,2 % am stärksten ab. Im Bauhauptgewerbe sank die Zahl der Beschäftigten (-0,4 %) am geringsten.Detaillierte Ergebnisse über die konjunkturelle Entwicklung des Handwerks enthalten die Tabellen der Handwerksberichterstattung (53211), die in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden können.Zusätzlich sind die Informationen in der Fachserie 4, Reihe 7.1 "Beschäftigte und Umsatz im Handwerk" veröffentlicht.