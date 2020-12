Anleger haben beim IPO des Essensauslieferers Doordash am Mittwoch offene Türen eingerannt. In der Spitze stieg der Kurs am ersten Handelstag auf 195,50 Euro, nachdem die Aktien für 102 Dollar ausgegeben wurden. Mehr als drei Stunden dauerte es, bis an der New York Stock Exchange der erste Kurs der Doordash-Aktie ±0,00% auf der Anzeigetafel aufleuchtete. Mit 182 Dollar konnten die Käufer der Aktien ...

