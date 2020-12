Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel leicht im Minus aufnehmen. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn einen leichten Rückgang in Höhe von 0,15 Prozent. Nach negativen Vorgaben von der Wall Street und aus Asien sollte es europaweit einen negativen Börsenauftakt geben. An den US-Börsen wurde der jüngste Rekordkurs ...

