...als neuer Spezialist für Antikörper gegen Coronaviren und war gestern Gesprächsthema in Frankfurt und München. Nachrichtenstand etwas unklar, aber die Bayern gelten auf diesem Gebiet als heimliche Favoriten in der Impfstoffszene.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

FORMYCON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de