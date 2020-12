Durch die stehts steigende Anzahl smarter Geräte in der vernetzten Welt wird das moderne Leben immer bequemer. Wenn jedoch alles vernetzt ist, steigen Sicherheitsrisiken und die Menschen werden sich diesen immer bewusster. Die smarte Sicherheitsüberwachung kann grob in zwei Kategorien aufgeteilt werden: mobil und fest. Mobile Anwendungen in rauen fahrzeuginternen Umgebungen müssen in Fahrzeugen der öffentlichen Ordnungskräfte, wie Polizeiautos, Krankenwagen und Löschfahrzeugen, sowie der öffentlichen Verkehrsmittel, wie Zügen, Fähren und Flugzeugen, dauerhaften Belastungen aufgrund konstanter Vibrationen und Temperaturschwankungen standhalten. Die feste Überwachung umfasst hingegen Innen- und Außenanwendungen, wie etwa zentrale Überwachungszentren und die Verkehrsüberwachung. Unabhängig von der Umgebung müssen smarte Überwachungssysteme Funktionen erfüllen wie Bild- und Objekterkennung, Bewegungserfassung und Bildschirmwarnungen zur Unterstützung der Katastrophenhilfe, Verkehrsverwaltung, Informationssammlung und Datenintegration.

Hochgeschwindigkeits-IP-Kameras für einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb

Drahtgebundene Hochgeschwindigkeits-IP-Kameras von heute verwenden Power-over-Ethernet (Stromversorgung über Ethernet), was Strom über existierende Netzverkabelung bezieht, statt eine separate Stromquelle zu erfordern. In der Architektur smarter Überwachungssysteme verursachen mehrere IP-Kameras, die gleichzeitig angeschlossen sind, zu eine zusätzliche Belastung des Netzes, was zu einer instabilen Bildübertragung und einer unzureichenden PoE-Stromversorgung führt, die einen normalen Betrieb verhindern. Die DIAMOND-Serien der Embedded Industrial Computers von Cincoze verfügen über mehrere eingebaute IEEE802.3at PoE+-Anschlüsse, die jeweils bis zu 25,5 W erbringen und somit den Stromanforderungen jeder Hochgeschwindigkeits-IP-Kamera entsprechen sowie alle verbundenen Endgeräte stabil antreiben.

Schneller Speicher und Backup

Die Überwachung und Analyse eingehender Videostreams ist nur der erste Schritt. Auch das Aufzeichnen, die Speicherung und der Backup der gespeicherten Daten ist erforderlich. Die DIAMOND-Serien der Embedded Industrial Computers von Cincoze unterstützen SDD-, HDD- und mSATA-Speicheroptionen und umfassen einen PCIe x4 NVMe SSD Slot, der große Datenmengen schnell übertragen sowie darauf zugreifen kann. Zu den RAID-Optionen zählt RAID 0/1/5/10, der den effektivsten, sichersten, reparierbarsten und kosteneffizientesten Speicher bereitstellt. Für einen schnellen Zugriff auf Notfallmaterial, ist der Speicherbereich von dem Wartung-Frontpanel aus zugänglich. Auf Daten kann leicht zugegriffen werden, das System ist einfacher zu warten und Plug-and-Play wird unterstützt.

Spitzenleistung und Sicherheitszertifizierung

Neben einer Aufzeichnung und Wiedergabe von Videos müssen smarte Überwachungssysteme auch Videoinhalte automatisch analysieren, um Menschen und Gegenstände in Echtzeit zu erfassen und so fast augenblicklich Warnungen ausgeben zu können, sodass auf Ereignisse schnell reagiert werden kann. Die DIAMOND-Serien von Cincoze umfassen Optionen für die 8./9. Generation von Intel- Xeon- und Core-CPUs zur Bereitstellung von Bildanalysen in Echtzeit, schnellen Benachrichtigung und Warnung sowie Überwachung von Bedingungen vor Ort. Die DIAMOND-Serie ist für einen breiten Temperaturbereich von -40°C bis 70°C sowie eine Stoßfestigkeit von 5/50 Grms konzipiert und verfügt über Sicherheitsmechanismen wie eine elektrostatische Entladung und einen Überstrom- und Überspannungsschutz. Viele Modelle entsprechen EN 50155 (nur EN 50121-3-2) und E-Mark, wobei die Doppelzertifizierung den Installationsanforderungen in verschiedenen Fahrzeugen und Überwachungssystemen nachkommt.

Die Cincoze DIAMOND-Serien können mit zusätzlichen Erweiterungsmodulen ausgestattet werden, die mehrere I/O-Optionen für unterschiedliche Überwachungssituationen bereitstellen. Die DIAMOND-Serie ist ein Embedded Industrial Computer der Spitzenklasse und eignet sich für jedes intelligente Überwachungssystem von der Transport- und Gewerbeüberwachung bis hin zu Anlagen- und Stromnetzkontrollräumen.

Über Cincoze

Cincoze ist ein Hersteller von eingebetteten Systemen für den professionellen Gebrauch. Wir entwickeln, fertigen und vermarkten lüfterlose Computer, Industrie-Panel-PCs und -Monitore sowie robuste GPU-eingebettete Systeme für anspruchsvolle Industrieanwendungen und raue Umgebungen. Mit innovativster Technologie und kundenorientierter Ausrichtung bietet Cincoze Produktlösungen, die sich nahtlos in die Kundenanwendungen integrieren lassen. Dabei handelt es sich um Anwendungen in den Bereichen Fertigungsautomatisierung, Maschinenautomatisierung, Bildverarbeitung, Robotik, Fahrzeugcomputersysteme, autonome Fahrzeuge, intelligentes Transportwesen bis hin zu Sicherheits- und Überwachungstechnologie.

