Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der richtungsweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) verzeichnete gestern moderate Verluste, wobei die Marke bei 178,00 nur kurzzeitig unterschritten wurde, so die Analysten der Helaba.Die Marktteilnehmer dürften sich heute hauptsächlich auf die EZB-Ratssitzung und die Pressekonferenz sowie den Auftakt des EU-Gipfels konzentrieren. Eine Erhöhung des PEPP-Notfallprogramms und eine Anpassung der TLTROs werde erwartet. Die Spreads der Peripherieländer gegenüber Bundeswertpapieren hätten sich gestern um wenige Basispunkte eingeengt. In Italien betrage die 10J-Renditedifferenz aktuell 114 Basispunkte. In Spanien und Portugal würden die Vorsprünge 62 bzw. 59 Basispunkte betragen. ...

