Nach neuen Kursrekorden im frühen Handel an der Wall Street haben Anleger am Mittwoch Kursgewinne eingestrichen. Vor allem den Tech-Sektor erwischte es ordentlich. Der Nasdaq ging um zwei Prozent in die Knie. Die Amazon-Aktie büßte 2,3 Prozent auf 3.104,20 Dollar ein und fiel unter wichtige Unterstützungen.Damit geht die Konsolidierung von Amazon an der Börse weiter. Die Aktie notiert seit Anfang September seitwärts. Seit dem Rekordhoch bei 3.552,25 Dollar hat der Titel 12,6 Prozent eingebüßt.Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...