DJ Hotelmarke Premier Inn ist Top-Arbeitgeber Mittelstand 2021 - Platz 8 im Hotel-Ranking von FOCUS Business und kununu - Unkonventionelle Hotelmarke aus Großbritannien mit flacher Hierarchie - Attraktiv für Quereinsteiger

Frankfurt am Main (pts006/10.12.2020/07:15) - Das Wirtschafts- und Karrieremagazin FOCUS BUSINESS und das Arbeitgeber-Bewertungsportal kununu.com haben vier Millionen Arbeitnehmer-Bewertungen von etwa 950.000 Unternehmensprofilen ausgewertet. Premier Inn erhielt erneut die Auszeichnung als Top-Arbeitgeber Mittelstand 2021 und landete mit Platz 8 von 62 sogar in den Top Ten der Kategorie 'Gastronomie, Hotel und Tourismus'.

"Wir sind wirklich stolz auf die Auszeichnung, besonders weil sie auf dem Feedback unserer Mitarbeiter basiert", betont Natalie Busch, Managing Director Human Resources. "Ihre Meinungen fragen wir wiederkehrend über Umfragen ab und lassen sie bewusst in den Aufbau eines modernen Arbeitsumfelds in unserem Unternehmen mit einfließen."

Die positive Einschätzung auf kununu.com spiegelt damit die Arbeitsrealität bei Premier Inn wider: Die etablierte, moderne und unkonventionelle Hotelmarke aus Großbritannien legt Wert auf flache Hierarchie-Ebenen sowie einen Austausch auf Augenhöhe und bietet für die Branche außergewöhnliche Leistungen. Auch Quereinsteiger mit Lust auf neue Herausforderungen und einer offenen, empathischen Art heißt Premier Inn mehr als willkommen. Zudem gibt es für alle Mitarbeiter die gleichen Chancen sich weiterzuentwickeln, z.B. mit bezahlten Sprachkursen oder Trainings im Unternehmen.

Arbeitnehmer-Bewertungen als Basis Angestellte, Auszubildende und Bewerber nutzen die größte und bekannteste Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu.com im deutschsprachigen Raum, um einen Blick hinter die Kulissen von Unternehmen zu werfen. In seriösen Bewertungskategorien finden Nutzer wertvolle Informationen über Firmen und können Arbeitgebern anonym Feedback geben. Das Redaktionsteam von FOCUS Business hat zum 4. Mal mit kununu.com nach mittelständischen Unternehmen in Deutschland mit herausragenden Arbeitnehmer-Bewertungen gesucht.

Über Premier Inn: Die Hotelmarke Premier Inn bietet Premium-Qualität zu Economy-Preisen. Im Vordergrund steht traumhaft guter Schlaf für Geschäfts- und Freizeitreisende in bester Lage. Nach einem herausragenden Start des ersten, auf TripAdvisor mehrfach ausgezeichneten Hotels an der Frankfurter Messe sind aktuell 21 Hotels deutschlandweit in Betrieb. Insgesamt hat sich Premier Inn 68 Standorte mit über 12.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert und ist damit auf dem besten Weg, ein attraktives Hotelangebot in ganz Deutschland zu schaffen. Premier Inn gehört zu dem traditionsreichen britischen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 800 Hotels und rund 80.000 Zimmern. Bei der Expansion führt die beliebte Hotelmarke ihre Erfolge aus dem Vereinigten Königreich fort und wurde z.B. erneut als Top Arbeitgeber Mittelstand 2021 von FOCUS Business und kununu ausgezeichnet. www.premierinn.de

Über Whitbread PLC: Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Als führender Hotelbetreiber im Vereinigten Königreich mit über 30.000 Mitarbeitern empfängt Whitbread monatlich Millionen Gäste aus aller Welt. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub sowie thyme Bar + Grill. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es ist im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet.

