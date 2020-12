Oy-Mittelberg (ots) - Mit der COVID-19-Pandemie ist der Mund-Nasenschutz Teil unseres Lebens geworden. Doch so wichtig die Maske ist, um andere vor Ansteckung zu schützen, so unangenehm ist für viele das Tragen der Bedeckung: Es fällt schwer, durchzuatmen, viele haben mit Beklemmungsgefühlen zu kämpfen. Das muss nicht sein. Aromatherapie-Expert*innen setzen deshalb auf die Kraft ätherischer Öle: Sie wirken beruhigend, erleichtern die Atmung und sorgen auch in schwierigen Zeiten für eine ausgeglichene Stimmung. Allerdings sollten sie niemals pur, sondern am besten in Form eines gebrauchsfertigen Produkts verwendet werden."Wir erhalten seit Monaten jeden Tag unzählige Zuschriften und Anrufe von Menschen, die fragen, wie sie sich das Leben mit der Maske leichter machen und welche Tipps wir als Aromatherapeutinnen geben können", berichtet PPRIMAVERA-Produktmanagerin Maria von Känel. "Das freut uns umso mehr, als wir mit den duftenden Ölen in dieser besonderen Zeit nicht nur dem Körper, sondern auch unserer Seele etwas Gutes tun können."Sie empfiehlt, sich die ganzheitliche Wirkung ätherischer Öle - besseres Durchatmen, Immunstärkung, Stimmungsaufhellung - gezielt zunutze zu machen. Tatsächlich wirken ätherische Öle stets auf zwei Ebenen: der körperlichen und der seelischen. In der aktuellen Pandemie- und Erkältungszeit steht die immunstärkende Wirkung der naturreinen Essenzen im Vordergrund. So beeinflussen viele der bis zu 500 verschiedenen Wirkstoffe, die in einem ätherischen Öl enthalten sind, das Immunsystem positiv. Andere aktivieren die körpereigenen Abwehrzellen und helfen dem Körper dabei, unerwünschte Eindringlinge wie Bakterien oder Viren besser abzuwehren. Zwar gibt es keine wissenschaftlichen Nachweise, dass ätherische Öle ein Wundermittel gegen das Corona-Virus sind. Doch sie können Menschen in bewegten Zeiten Halt und Kraft geben und so zur Stärkung des Immunsystems beitragen.Maskenbeduftung: Auch die Seele gewinnt LeichtigkeitViele schätzen die duftenden pflanzlichen Öle auch für ihre stimmungsaufhellenden Eigenschaften. Diese Wirkungen wurden in vielen Untersuchungen bestätigt. Vor allem Zitrusdüfte und ätherische Öle wie Jasmin, Rose, Neroli, Lavendel oder Ylang-Ylang zählen hier zu den Favoriten. Weitere bewährte Stimmungsaufheller sind Bergamotte, Grapefruit oder Sandelholz. "Wenn man diese aromatherapeutischen Wirkungen kennt, liegt es nahe, die Maske sanft zu beduften", so Maria von Känel weiter.Praktisch und ideal für den Alltag: Das Atmewohl MaskensprayFix und fertig für die Anwendung unterwegs ist das neue Atmewohl Maskenspray, das der Allgäuer Aromatherapie-Pionier PRIMAVERA speziell zur Beduftung des Mund-Nasenschutzes (aus Stoff/sog. Alltagsmasken) konzipiert hat. Die Komposition besteht aus ätherischen Ölen und Pflanzenwässern:- Spearmint Bio erfrischt und hilft beim Durchatmen- Orange Bio wirkt stimmungsaufhellend und sorgt für gute Laune- Lavendel fein Bio beruhigt und gleicht aus, lindert Beklemmungsgefühle- Hamameliswasser Bio erfrischt, klärt und macht das Tragen der Maske dadurch angenehmer- Cistrosenwasser Bio wirkt ausgleichend und stärkend auf die Psyche. Das minzig-frisch duftende Maskenspray hilft beim Durchatmen und macht das Tragen von Stoffmasken angenehmer. Gleichzeitig wirkt es sich positiv auf die Psyche aus, denn Orangenöl hebt die Stimmung, Cistrose gleich aus. Das Spray wird auf die Außenseite der Maske gesprüht. Danach die Maske zwei bis drei Minuten trocknen lassen, damit der im Spray enthaltene Alkohol (in dem die ätherischen Öle gelöst sind) verfliegen kann. Wird dies beachtet, kann das Atmewohl Maskenspray auch bei Jugendlichen ab zwölf Jahren angewendet werden. Der Spray hinterlässt keine Flecken und ist mit der nächsten Wäsche einfach wieder rausgewaschen.Für jüngere Schulkinder empfiehlt Maria von Känel die Verwendung von sanften Pflanzenwässern. Zur leichten Beduftung kann die Stoffmaske etwa mit Orangenblüten-, Pfefferminz- oder Rosenwasser - ebenfalls von außen - besprüht werden. Danach sollte die Bedeckung fünf Minuten trocknen, bevor man sie aufsetzt.Hanfsamenöl beruhigt gereizte (Masken-) HautAllen, die vom Maske-Tragen unter roten oder gereizten Stellen hinter den Ohren leiden, empfiehlt Maria von Känel von PRIMAVERA die Verwendung von Hanfsamenöl. Das stärkende, beruhigende, regenerierende Öl lindert Rötungen und ist ideal für gereizte und empfindliche Haut. Das PRMAVERA-Hanfsamenöl kommt von einem Bio-Anbaupartner aus Deutschlands Süden und wird bei maximal 40 Grad schonend kaltgepresst.Wer sein persönliches Pflegeritual noch verfeinern möchte, kann sich mit dieser Rezeptur etwas Gutes tun:Beruhigendes Gesichtsöl bei Hautrötungen50 ml Hanfsamenöl bio10 Tropfen ätherisches Öl Benzoe Siam bio5 Tropfen ätherisches Öl Palmarosa bioIn das Hanfsamenöl die ätherischen Öle eintropfen, gut schwenken. 1-2 x täglich tropfenweise in die feuchte Haut einmassieren.Das Maskenspray ist der jüngste Neuzugang der erfolgreichen Atmewohl-Produktreihe, die das Immunsystem stärkt und für eine tiefe, gesunde Atmung sorgt. So befreit und stärkt der Riech-Stick auch im Büro oder unterwegs, wenn das Umfeld schon hustet und niest. Das Atmewohl Balsam bio schützt strapazierte Winterhaut mit Bienenwachs und Mandelöl und ist ideal für wohltuende Einreibungen von Brust oder Rücken. Das Atmewohl Kissenspray unterstützt guten Schlaf mit den ätherischen Ölen aus Eukalyptus und Zirbelkiefer.UNTERNEHMENFür PRIMAVERA LIFE sind seit mehr als 30 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationale CSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und unterstützt aktiv 15 biologische Anbauprojekte weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt am Firmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtliche Produkte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.Qualitätssiegel - Unsere Qualität wird durch unabhängige, weltweit gültige Siegel bestätigt: https://www.primaveralife.com/qualitaet/primavera-qualitaetDie PRIMAVERA Produkte sind im Bio- und Reformhaushandel, in Apotheken, in Naturkosmetikfachgeschäften, in Kosmetikinstituten, Spas, ausgesuchten Drogerien und Parfümerien erhältlich. Weitere Informationen über PRIMAVERA LIFE unter www.primaveralife.com (http://www.primaveralife.com)Pressekontakt:Presse PRIMAVERA LIFE GMBHMarion Keller-HanischdörferTel 08366-8988-931Mail marion.keller@primaveralife.comOriginal-Content von: PRIMAVERA LIFE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116667/4787143