DJ MÄRKTE ASIEN/Kleinere Verluste nach wechselhaftem Geschäft

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend nach unten ist es an den Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag gegangen. Dabei zeigten sich einige Leitindizes volatil und bewegten sich im Verlauf zwischen Gewinnen und Verlusten. An der Wall Street hatten vor allem die Nasdaq-Indizes nach Gewinnmitnahmen tiefer im roten Bereich geschlossen. In den USA verbesserten sich zwar die Chancen auf ein Stimuluspaket, es dürfte aber eher kleinere Ausmaße annehmen, hieß es. Auf die Stimmung haben auch die am Vortag nach ostasiatischem Börsenschluss bekannt gewordene allergische Reaktion von einigen Menschen gedrückt, die den neuen Corona-Impfstoff von Pfizer und Biontech erhalten hatten.

Die Börse in Schanghai, die am Mittwoch gegen die breite Tagestendenz im Minus lag, schloss nun minimal im Plus. In Südkorea drehte der Kospi nach einem über 1-prozentigen Verlust zum Start vorübergehend ebenfalls ins Plus und auf ein Rekordhoch, bis er schließlich doch wieder nachgab. In Hongkong beobachteten Teilnehmer ein Nachlassen der Aufwärtsdynamik, die in jüngster Zeit den Index getragen hatte. Es sei nun mit Konsolidierung zu rechnen, vermutete IG. Ein großes Thema, das weiter Sorgen bereitete, sind die Spannungen zwischen Peking und Washington, etwa die Sanktionen, die die USA wegen Chinas Hongkong-Politik erlassen haben.

Vor allem Aktien von chinesischen Unternehmen, die auf der schwarzen Liste der USA stehen, gaben nach, nachdem der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices am Mittwoch angekündigt hatte, zehn chinesische Unternehmen aus seinen Indizes zu verbannen. An der Börse Hongkong verloren CRRC und China Communications Construction jeweils 1,6 Prozent.

Softbank mit Doordash-Debüt gesucht

Am japanischen Markt ging es nach einem volatilen Handel 0,2 Prozent nach unten, nachdem der Nikkei-225 am Vortag erneut ein 29-Jahreshoch erreicht hatte. Am Donnerstag schloss er bei 26.756 Punkten. Weiter standen die Corona-Pandemie und die Maßnahmen dagegen im Blick. Laut Marktbeobachtern standen dennoch eher die Corona-Gewinner aus den Bereichen Halbleiter und E-Commerce unter Druck. So verlieren Renesas Electronics gut 5 Prozent und Monotaro 3,8 Prozent.

Ganz vorne standen Softbank mit einem Kursplus von knapp 11 Prozent. Der Technologie-Investment-Konzern profitierte von seinem 25-prozentigen Anteil an Doordash. Die Aktie des Essenslieferdiensts explodierte am Vortag bei ihrem Wall-Street-Debüt geradezu um 86 Prozent, womit das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von über 70 Milliarden Dollar aufweist.

Sony gaben 0,6 Prozent ab. Der Konzern übernimmt für knapp 1,18 Milliarden US-Dollar den Video-on-Demand-Anbieter Crunchyroll vom US-Medienkonzern AT&T und baut damit sein Standbein bei Animationsfilmen aus. Crunchyroll hat sich auf Anime-Produktionen spezialisiert und kommt auf etwa 3 Millionen On-Demand-Video-Abonnenten und 90 Millionen registrierte Benutzer.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.683,10 -0,67% -0,01% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.756,24 -0,23% +13,36% 07:00 Kospi (Seoul) 2.746,46 -0,33% +24,97% 07:00 Schanghai-Comp. 3.373,28 +0,04% +10,59% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.373,31 -0,49% -6,04% 09:00 Taiex (Taiwan) 14.249,49 -0,98% +18,77% 06:30 Straits-Times (Sing.) 2.827,40 -0,55% -12,32% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.654,68 +0,50% +3,64% 10:00 BSE (Mumbai) 45.739,26 -0,79% +10,73% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:00 Uhr % YTD EUR/USD 1,2097 +0,1% 1,2081 1,2134 +7,9% EUR/JPY 126,38 +0,3% 125,98 126,41 +3,7% EUR/GBP 0,9077 +0,4% 0,9042 0,9038 +7,3% GBP/USD 1,3327 -0,2% 1,3360 1,3425 +0,6% USD/JPY 104,47 +0,2% 104,28 104,18 -3,9% USD/KRW 1090,29 +0,3% 1087,28 1084,86 -5,6% USD/CNY 6,5472 +0,1% 6,5435 6,5407 -6,0% USD/CNH 6,5355 +0,0% 6,5323 6,5125 -6,2% USD/HKD 7,7516 -0,0% 7,7520 7,7521 -0,5% AUD/USD 0,7465 +0,4% 0,7435 0,7469 +6,5% NZD/USD 0,7033 +0,2% 0,7016 0,7080 +4,5% Bitcoin BTC/USD 18.389,74 -0,9% 18.556,51 17.942,75 +155,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,63 45,52 +0,2% 0,11 -18,6% Brent/ICE 48,96 48,86 +0,2% 0,10 -19,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.839,22 1.839,80 -0,0% -0,59 +21,2% Silber (Spot) 23,91 23,98 -0,3% -0,06 +34,0% Platin (Spot) 1.010,25 1.005,33 +0,5% +4,93 +4,7% ===

December 10, 2020

