Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Das explosive IPO von DoorDash und leise Hoffnung bei TUI.

> DAX, Dow & Co. | An der Wall Street starteten die Bullen gestern mit Elan in den Tag, die Kräfte reichten aber nicht, um die Indizes bis zum Handelsschluss in der Pluszone zu halten. Der Dow Jones büßte 0,3 Prozent ein, bei Nasdaq100 (-2,15 Prozent) und S&P 500 (-0,8 Prozent) ist das Minus deutlich höher ausgefallen. Mit Tesla (-7 Prozent) und Moderna (-7,8 Prozent) tummelten sich gestern zwei A-Promis unter den größten Verlierern. Auch Zoom ist weiter auf Talfahrt. Hier ging es um 6,5 Prozent abwärts.

Der DAX geht derweil eigene Wege. Die gestrige, zwischenzeitlich zu sehende, impulsive Aufwärtsbewegung lässt sich auf einen Short-Squeeze zurückführen und sollte Anleger nicht dazu verleiten, in den Euphorie-Modus zu schalten. Die Ausgangslage ist seit Mitte des Jahres unverändert. Der DAX bewegt sich unter üppiger Volatilität in einem Seitwärts-Korridor und scheut bislang eine Richtungsentscheidung.

Den vollständigen Artikel lesen ...