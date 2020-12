Der Deutsche Aktienindex hat gestern ein weiteres Mal erfolglos versucht, die Hürde bei 13.462 Punkten, dem bisherigen Erholungshoch seit der Pandemie, zu knacken. Gegenwind kam dann aus den USA, wo erneut ein Vor und Zurück in Sachen Konjunkturpaket zu beobachten ist. Es ist das bekannte Muster: An einem Tag profitieren die Börsen von optimistischen Worten aus Washington, dass ein neues Programm noch vor dem Jahresende beschlossen werden könnte. Am nächsten Tag fallen die Kurse wieder, weil Meldungen ...

