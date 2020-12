Die FuelCell-Aktie hatte sich nach dem Kurssturz der vergangenen Handelstage wieder berappelt. Allerdings ist der Wert gestern erneut an einem Widerstand gescheitert und hat daraufhin den Weg nach unten eingeschlagen. Aus charttechnischer Sicht kommt es jetzt auf diese Kursmarken an. Wegen der Kapitalerhöhung am 2. Dezember rauschte die FuelCell-Aktie vor Kurzem von 10,05 Dollar auf 6,52 Dollar nach unten. Seitdem kämpfen sich die Papiere peu à peu wieder nach oben.

Den vollständigen Artikel lesen ...