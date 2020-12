Limburg (ots) - Viele Immobilienbesitzer und Bauherren denken über den Einbau einer Photovoltaikanlage nach: Damit können sie ihren eigenen, nachhaltigen Strom erzeugen. So schützen sie die Umwelt und tun auch etwas für ihren Geldbeutel, denn die Anlagen amortisieren sich innerhalb weniger Jahre. Für den Kauf und die Installation nehmen die meisten allerdings zunächst einen Kredit auf, wenn nicht genügend eigene Ersparnisse vorhanden sind. Dieser kann bei einem Kreditvermittler wie der KVB Finanz beantragt werden. Die Experten helfen beim Ermitteln der passenden Finanzierung, denn die Möglichkeiten und Fördermittel sind vielfältig.Darum ist Photovoltaik sinnvollWer sich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert, erzeugt seinen eigenen Strom über Solarenergie. Diese Energiequelle ist unerschöpflich und darüber hinaus CO2-neutral, anders als fossile Energien oder Kernenergie. Günstig ist der Strom auch noch: Mit nur etwa 10 bis 12 Cent pro Kilowattstunde liegt der Preis für den Solarstrom irgendwo zwischen der Hälfte und einem Drittel für herkömmlichen Strom. Immobilienbesitzer, die also sowohl der Umwelt als auch ihrem Geldbeutel etwas Gutes tun möchten, sind mit der Installation einer Photovoltaikanlage gut beraten. Gleiches gilt für alle, die möglichst unabhängig sein möchten von den sich wandelnden Strompreisen, wenn zukünftig tatsächlich die Vergünstigungen für die Hersteller nicht erneuerbarer Energien wegfallen sollten.Neben der Tatsache, dass der Strom insgesamt günstiger ist, gibt es auch noch die Einspeisevergütung: Wer Teile seines Solarstroms ins öffentliche Stromnetz fließen lässt, erhält dafür die Einspeisevergütung. Wie hoch diese ist, hängt sowohl von der Größe der Anlage als auch vom Moment ihrer Inbetriebnahme ab. Inzwischen raten Fachleute dazu, das Hauptaugenmerk auf den Selbstverbrauch zu legen, da die Höhe der Vergütung langsam absinkt. Wer allerdings einen Förderkredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Anspruch nehmen möchte, darf auf die Einspeisung nicht ganz verzichten, da sie eine der Bedingungen für den Kredit ist.Wichtig für den Einbau einer Photovoltaikanlage ist, dass die Sonneneinstrahlung auf dem Dach hoch genug ist: Es sollte nicht durch andere hohe Gebäude, Bäume oder Berge verschattet werden. Idealerweise liegt sein Neigungswinkel zwischen 30 und 45 Grad und es sollte nach Süden ausgerichtet sein. Allerdings eignen sich auch flachere Dächer mit einer Ost-West-Ausrichtung. Je größer die Fläche des Daches und damit die Photovoltaikanlage ausfallen kann, desto günstiger wird letzten Endes die Kilowattstunde Strom.Wer mehr Strom selbst nutzen möchte, als er im Moment der Entstehung verbrauchen kann, sollte zudem über die Anschaffung eines Stromspeichers nachdenken. Dieser erlaubt es, den selbst hergestellten Solarstrom aufzubewahren und immer dann zu nutzen, wenn es nötig wird. Zwar ist die Anschaffung zunächst recht kostenintensiv, doch kann sie sich schnell amortisieren. Ein wichtiger Hinweis: Der Stromspeicher kann im Rahmen eines Kredits mitfinanziert werden.Die beste Finanzierung finden - mit HilfestellungWer sich selbstständig auf die Suche nach einem Kreditgeber macht, findet selten den individuell passendsten Tarif: Zu breit gefächert, aber auch zu unterschiedlich sind die Möglichkeiten. Hier kommt die KVB Finanz ins Spiel. Dank ihrer großen Auswahl an Partnerbanken findet sie genau das passende Angebot für jeden Kunden und jede Situation. Manche Partner bieten kleinere Kreditsummen zu sehr günstigen Zinsen, was für kleine Dächer völlig ausreichend sein kann. Andere wiederum finanzieren auch größere Projekte inklusive eigenem Stromspeicher.Für viele Bauherren oder Immobilienbesitzer ist der Förderkredit der KfW besonders interessant: Er punktet mit langen Fristen, niedrigen Zinsen und Kreditsummen von bis zu 50 Millionen Euro. Die Finanzierung der Photovoltaikanlage ist damit also zu 100 Prozent möglich. Allerdings können sich die Kunden nicht selbstständig an die KfW wenden. Das übernimmt die KVB Finanz für sie. Die Experten haben viel Erfahrung mit diesen Anträgen: Sie wissen, zu welchem Zeitpunkt sie eingereicht werden müssen, wie die Bedingungen lauten und sorgen dafür, dass alle notwendigen Informationen vollständig vorliegen, damit einem staatlichen Förderkredit nichts im Weg steht.Nicht für jeden Immobilienbesitzer, der sich eine Photovoltaikanlage wünscht, ist aber der Kredit der KfW die ideale Lösung: Während der Laufzeit ist bei diesem Kredit nämlich keine Sondertilgung möglich. Das heißt, dass auch diejenigen, die gern zwischendurch größere Summen tilgen würden, an die komplette Laufzeit des Kredits gebunden sind, ohne sie abkürzen zu können. Für diejenigen, denen diese Option als nicht wünschenswert erscheint, haben die Experten bei der KVB Finanz Alternativen im Angebot, die mehr Flexibilität bei der Rückzahlung ermöglichen.Es gibt kleine, regional unterschiedliche staatliche ZuschüsseDie Möglichkeiten, die selbst zu tragenden Kosten für die Photovoltaikanlage zu senken, sind regional unterschiedlich stark ausgeprägt. Es gibt teils von Bundesländern, teils aber auch von einigen Kommunen Zuschüsse für die Anlagen für den nachhaltigen Solarstrom. Wer sich hier im Vorfeld informiert und frühzeitig die entsprechenden Anträge stellt, kann sich die Summen dafür sichern. Diese sind allerdings meist bei weitem nicht ausreichend, um die Kosten für Anschaffung und Installation vollständig abzudecken. Deshalb benötigen die meisten Immobilienbesitzer oder Bauherren trotz der Zuschüsse einen Kredit, der jedoch die staatliche Unterstützung berücksichtigt Die Finanzexperten bei der KVB Finanz beziehen also gegebenenfalls die Förderung in die Berechnung des Kreditrahmens mit ein, um so eine noch günstigere Finanzierung zu finden.Mit der KVB Finanz zum passenden Kredit für die PhotovoltaikanlageWer ohne großen Aufwand den individuell passenden Kredit für die Photovoltaikanlage finden möchte, wendet sich am besten an Experten wie die KVB Finanz: Dank ihrer langjährigen Erfahrung wissen die Profis meist schon während des Erstgesprächs, welche Kredite sich im jeweiligen Falle eignen könnten. "Da wir regelmäßig mit unseren Partnerbanken sprechen und uns bestens mit den Anforderungen für die staatliche Förderung einer Photovoltaikanalage auskennen, können wir schnell den passenden Kredit für das Vorhaben identifizieren und die Finanzierung in die Wege leiten", sagt Marc Kloetzel, Prokurist und Leiter Vertrieb des Kreditvermittlers KVB Finanz. So erhalten die Kunden der Kreditexperten schon bald ökologischen und nachhaltigen Strom - zugeschnitten auf ihre individuelle finanzielle Situation.Über die KVB Finanz GmbHSeit der Gründung vor über 45 Jahren steht die Familie Kloetzel mit der KVB Finanz vor allem dafür, beste Finanzierungskonzepte, individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer Kunden, zu ermitteln. Für das traditionelle Familienunternehmen stehen ihre Kunden und die persönliche Nähe zu ihnen im absoluten Mittelpunkt. Dabei sind faire Konditionen, Professionalität und Verantwortungsbewusstsein die obersten Maximen. 