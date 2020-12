DJ Steffen Mittelstädt wird Director Customer Success - Kundenerfolg im Fokus: Neuer Bereich geschaffen

Würzburg (pts014/10.12.2020/09:50) - Zum 1.1.2021 übernimmt Steffen Mittelstädt (36), bisher Corporate Development Manager in der Vogel Communications Group, eine neue Aufgabe als Director Customer Success.

Damit verantwortet er ab Januar den neu geschaffenen Bereich "Customer Success". Sein Fokus liegt dabei auf der Steuerung sämtlicher Aktivitäten, die den Kundenerfolg garantieren.

Vogel Communications Group http://vogel.de ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. Die Print- und Digital-Medien eröffnen den Zugang in 14 Branchen in den fünf Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation.

