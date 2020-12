Für einen klimafreundlicheren Verkehr will die EU-Kommission rasch viel mehr Autos ohne Abgase auf Europas Straßen bringen. Die Strategie, die bis 2030 umgesetzt werden soll, ist aktuell jedoch nicht mehr als eine Vision. Bis 2030 sollten mindestens 30 Millionen emissionsfreie Fahrzeuge in Betrieb sein, fordert eine neue Strategie, die EU-Kommissionsvize Frans Timmermans am Mittwoch vorstellte. Der Niederländer bekräftigt darin auch Pläne für striktere CO2- und Schadstoff-Grenzwerte, gegen die die deutsche Autoindustrie bereits Sturm läuft. "Es ist klar, dass wir die Emissionsregeln anziehen müssen", sagte ...

