Köln (ots) -- Gratis Weihnachtsenergie über die App - E WIE EINFACH schenkt Strom oder Gas für ganze drei Tage- Ausbau der Positionierung als digitaler Challenger Alle Jahre wieder ... liefert E WIE EINFACH nicht nur die richtige Energie, sondern verschenkt sie zu Weihnachten sogar. Mit einer kurzen Aktivierung in der App erhalten alle Kunden des digitalen Energieanbieters drei Tage Weihnachtsstrom (30 kWh) oder -gas (150 kWh) gratis.Beste Voraussetzungen für die Feiertage, an denen wir seit jeher viel Zeit daheim verbringen und entspannen - in diesem besonderen Jahr vermutlich mehr denn je. Die Weihnachtsenergie kann bis zum 27. Dezember ganz einfach über die E WIE EINFACH-App freigeschaltet werden.Katja Steger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH, erklärt: "Weihnachten geht, wie auch im Vorjahr, auf uns. Wir möchten unsere Kunden, gerade in diesem besonderen Jahr, mit voller Power durch die Weihnachtszeit begleiten und uns für ihre Treue bedanken."E WIE EINFACHE WIE EINFACH ist der digitale Energieanbieter für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst personalisierte Ökostrom- und Ökogastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de (http://www.e-wie-einfach.de), auf Facebook (https://www.facebook.com/ewieeinfach), Instagram (https://www.instagram.com/e_wie_einfach/), LinkedIn (https://de.linkedin.com/company/e-wie-einfach-strom-und-gas-gmbh), Twitter (https://twitter.com/e_wie_einfach) sowie auf YouTube (https://www.youtube.com/ewieeinfach).Pressekontakt:E WIE EINFACH GmbHBettina DongesSalierring 47-5350677 Köln0221-17737-308presse@e-wie-einfach.deOriginal-Content von: E WIE EINFACH GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69289/4787305