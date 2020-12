NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 275 auf 280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag des Rückversicherers habe sein Vertrauen in die Aktie weiter gestärkt, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management habe eine überraschend weit in die Zukunft reichenden Strategieplan vorgelegt und versprochen, das Gewinn- und Dividendenwachstum wieder neu zu beleben. Der Experte passte sein Prognosemodell entsprechend des neuen Zeithorizonts bis 2025 an./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2020 / 19:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2020 / 19:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008430026

