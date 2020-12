Die Plug-Power-Aktie hat in beiden vergangenen Handelstagen jeweils ein neues 52-Wochen-Hoch markiert. Doch der Kaufimpuls will nicht recht überspringen, denn bis zum Handelsschluss gab die Aktie die Kursgewinne zum Teil wieder ab. Damit gilt es weiterhin, einen wichtigen Widerstand zu überwinden. Wie DER AKTIONÄR berichtete, profitierte Plug Power zuletzt von einem Gesetzesentwurf in Washington. Dank der Aussichten auf eine Förderung von Brennstoffzellenfahrzeug sprang die Aktie am Mittwoch erneut ...

