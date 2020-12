Bonn (www.anleihencheck.de) - Trotz hoher Inflation und schwacher Währungen haben die Staaten Mittelosteuropas ihre Geldpolitik in diesem Jahr gelockert, um die Wirtschaft zu unterstützen, so die Analysten von Postbank Research.2021 könnten sie zu den ersten gehören, in denen die Notenbanken auf die Bremse treten müssten. Die Analysten würden erwarten, dass Ungarn die Leitzinsen bereits im zweiten Quartal anheben werde, gefolgt von Polen und Tschechien in der zweiten Jahreshälfte. Denn die Staaten würden besonders unter der zweiten Coronavirus-Welle leiden und dürften von einem Impfstoff daher stark profitieren. ...

