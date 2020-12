Linz (www.anleihencheck.de) - Heute können zwei Großereignisse in Europa für Bewegung sorgen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zum einen tage die Europäische Zentralbank und zum anderen beginne der EU-Gipfel. Die europäischen Währungshüter könnten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, die Europa nach wie vor fest im Griff habe, ihre Notfallprogramme und günstigen Finanzierungsprogramme ausweiten. Eine Senkung des Einlagezinssatzes von -0,50% auf -0,60% scheine momentan vom Tisch zu sein. Verbale Interventionen wegen des hohen Außenwertes des Euro könnten am Nachmittag den Kursverlauf der heimischen Währung beeinflussen. ...

