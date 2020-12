Große Flotte, feste Tagestouren: Die Großbäckerei Harry-Brot geht die Umstellung ihres Fuhrparks auf Elektromobilität an. Einzig der Mangel an E-Lkw bremst das Unternehmen derzeit noch aus. Um die Ladeinfrastruktur kümmert sich Harry-Brot aber bereits, wie aus folgendem Gastbeitrag des Dienstleisters The Mobility House hervorgeht. "Durchaus sehr, sehr interessant", sagt Diplom-Ingenieur Kai-Uwe Simon, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...