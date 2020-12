Von der aktuellen Corona-Impfstoffeuphorie wurde die Evotec-Aktie (ISIN: DE0005664809; WKN: 566480) bislang nicht erfasst. Dennoch setzt der ambitionierte und erfolgreiche langjährige CEO Dr. Werner Lanthaler seine Strategie, die Netzwerkverbindungen der Evotec SE mit weltweit führenden Firmen aus dem Gesundheitssektor, aber auch aufstrebenden und aussichtsreichen Start-ups auszubauen, konsequent fort. Am Mittwoch gaben die Hamburger nun eine dreier Allianz bekannt, an der auch der MDAX-Konzern Sartorius aus Göttingen beteiligt ist. An der Börse zählen die Sartorius-Vorzugsaktie (ISIN: DE0007165631; WKN: 716563), aber auch die etwas weniger liquide Stammaktie zu den absoluten Top-Performern der vergangenen Jahre.Beide Firmen teilten am Mittwoch mit, dass sie eine Allianz mit der erst kürzlich gegründeten Curexsys GmbH eingegangen sind, die von dem Molekularbiologen Dr. Jens Gruber sowie Dr. Herbert Stadler gegründet wurde. Alle drei Firmen beabsichtigen künftig bei der Produktion von humanen mesenchymalen Stammzellen ("MSC"), aus welchen sich Exosomen gewinnen lassen, zusammenzuarbeiten. Die äusserst kleinen Vesikel, die künftig im Rahmen der Partnerschaft hergestellt werden, sollen als Wirkstoffe von neuen und innovativen regenerativen Therapien fungieren, mit Hilfe derer vor allem altersbedingte Erkrankungen behandelt werden sollen.

