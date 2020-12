DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

USU Chatbot ist Hauptdarsteller in "Welt der Wunder'



10.12.2020 / 11:25

Neue Serie "Digital World" zeigt Potenziale der Digitalisierung im Kundenservice



Möglingen, 10. Dezember 2020. Digitale Technologien bestimmen immer mehr unseren Alltag. Sie verändern die Arbeitswelt und Kommunikation von Menschen und Unternehmen. Zum Beispiel revolutionieren intelligente Online-Dialogsysteme, sogenannte Chatbots, den modernen Kundenservice. Das neue Format "Digital World" des TV-Wissenschaftsmagazins "Welt der Wunder" greift in der aktuellen Folge das Thema "Chatbots" auf. Am Beispiel des von USU entwickelten Chatbots wird anschaulich geschildert, welche Chancen die Digitalisierung von Services konkret bietet. Die TV-Ausstrahlung ist für den 13. Dezember 2020 um 20:15 Uhr geplant. Online ist der Beitrag bereits jetzt verfügbar unter https://bit.ly/39YGXSc . Welche Trends, Technologien und Unternehmen prägen die digitale Zukunft? Diesen Fragen spüren die Verantwortlichen von "Welt der Wunder" nach. Zum Thema "Chatbots: smarter Kundenservice der Zukunft" interviewte das Filmteam des TV-Senders USU-Experten am Firmensitz in Möglingen bei Stuttgart. "Wir sind stolz darauf, dass der Mehrwert unseres Chatbots inzwischen von einer Vielzahl von Service-Organisationen erkannt wird. Es ehrt uns, dass auch etablierte Formate wie "die Welt der Wunder"-Reihe "Digital World" auf unseren Chatbot aufmerksam wurden und in dieser Technologie ebenfalls hohes Potenzial sehen",

so Harald Huber, Managing Director der USU GmbH. Diese Pressemitteilung ist unter https://www.unymira.com/de/news/ sowie

unter http://www.usu.com abrufbar.

USU GmbH



Die 1977 gegründete USU gehört zu den größten europäischen Anbietern für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Kompetenzfeld Digital Interaction treibt der Geschäftsbereich unymira die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Durch Standard-Software und Beratungsleistungen werden Service-Abläufe automatisiert und Wissen aktiv für alle Kommunikations-Kanäle und Kundenkontaktpunkte in Vertrieb, Marketing und Kundenservice bereitgestellt. Das Customer-First-Portfolio in diesem Bereich wird durch individuelle Anwendungen, Portal- & CMS-Lösungen, UX-Design und Social Media Management komplettiert. Die USU GmbH ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: http://www.usu.com

