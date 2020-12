DGAP-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Umsatzentwicklung

NanoRepro AG: Eigenmarke für Corona-Antigentest mit erstem Großauftrag



10.12.2020 / 11:38

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







NanoRepro konnte mit dieser Eigenmarke direkt eine erste Order durch einen Großkunden mit einem Bestellvolumen in Höhe von 2,3 Millionen Euro realisieren. Die Eigenmarke eröffnet vor allem im Geschäft mit Kunden im Ausland große Chancen. Neben den Möglichkeiten im Vertrieb des Corona-Antigentests wird mit dieser Eigenmarke auch die Bekanntheit von NanoRepro mit seinem gesamten Sortiment an Schnelltests erhöht.



Lisa Jüngst, CEO der NanoRepro AG: "Mit der Anerkennung unseres Corona-Antigentests unter Eigenmarke durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte haben wir einen weiteren Meilenstein passiert und blicken sehr zuversichtlich ins nächste Jahr." Die NanoRepro AG (Symbol: NN6, ISIN: DE0006577109) hat eine Eigenmarke für den Corona-Antigentest an den Start gebracht. Diese Eigenmarke wurde vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte als geeignet zum direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 anerkannt.NanoRepro konnte mit dieser Eigenmarke direkt eine erste Order durch einen Großkunden mit einem Bestellvolumen in Höhe von 2,3 Millionen Euro realisieren. Die Eigenmarke eröffnet vor allem im Geschäft mit Kunden im Ausland große Chancen. Neben den Möglichkeiten im Vertrieb des Corona-Antigentests wird mit dieser Eigenmarke auch die Bekanntheit von NanoRepro mit seinem gesamten Sortiment an Schnelltests erhöht.Lisa Jüngst, CEO der NanoRepro AG: "Mit der Anerkennung unseres Corona-Antigentests unter Eigenmarke durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte haben wir einen weiteren Meilenstein passiert und blicken sehr zuversichtlich ins nächste Jahr."

Über die NanoRepro AG

Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich

Selbstdiagnostika und hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio - unter anderem einen HIV-Test, einen Corona-Antikörper und mehrere Corona-Antigen-Test sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, zur Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung beim Mann sowie unterschiedliche Allergie-Tests. Zudem vertreibt NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

Email: juengst@nanorepro.com

10.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de