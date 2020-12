Loulé / Hamburg (ots) - Seit einigen Jahren begegnet einem vor allem in der Tourismusbranche der Begriff "Genius Loci". Wachstum und Identität einer Destination sind dabei an ein klares Profil gekoppelt. Die Region authentisch zu erleben steht im Vordergrund. "Auch die Ferienimmobilienbranche bewegt sich nicht erst seit Ausbruch der Corona-Pandemie in diese Richtung", bestätigt Hamid M. Farahmand, Geschäftsführender Gesellschafter des Immobilienunternehmens Clavis International. "Einzigartige Konzepte und individuelle Angebote findet man zunehmend an Orten, die nicht im direkten Fokus liegen, wie beispielsweise im Hinterland der Algarve".Als Europas beliebteste Urlaubsdestination gewann Portugal in diesem Jahr zum vierten Mal in Folge den "World Travel Award". Dabei wurde die Algarve als beste Strand-Destination ausgezeichnet. Dass diese Region in Sachen Lebensqualität jedoch noch viel mehr zu bieten hat als wunderschöne und lang gezogene Strände entlang der Küste, beweist das neue 5* Eco-Resort Ombria in der Nähe von Faro. "Das Luxus-Immobilienprojekt, das 2022 seine Pforten öffnet, hat ein innovatives Identitätsprofil geschaffen, das Nachhaltigkeit und Lebensqualität vereint und Eigentümern ein sicheres Zuhause in einer einzigartigen Umgebung bietet", betont Farahmand.Inmitten der grünen, hügeligen Landschaft mit Panoramablick auf den Golfplatz, befinden sich neben dem Fünf-Sterne Viceroy Hotel und den dazu gehörigen 65 luxuriösen Apartments auch 12 Alcedo Villen, die das Ombria Resort mit freistehenden Einheiten ergänzen. Diese schlüsselfertigen Einfamilienhäuser umfassen einzelne Grundstücke von bis zu 3.300 qm. Hier wird Lebensqualität groß geschrieben. "Denn der Dreiklang aus Natur, Nachhaltigkeit und Service, wie man es aus einem Hotel kennt, bietet dem Eigentümer einen unvergleichlichen Mehrwert", so Farahmand. "Solche Oasen der Erholung, die gesteigert auf individuelle Bedürfnisse eingehen, werden als Zweitwohnsitz immer gefragter, denn sie bieten einen Gegenpol zum hektischen Alltag. Gerade in der Corona-Krise sehnen sich die Menschen nach einem gesunden, heilsamen Umfeld, nach verlässlichen Zielen und einer wertvollen Urlaubsregion. Dabei rücken Gebiete abseits der bekannten Ziele in den Fokus."Work-Life-Balance in einem authentischen Umfeld"Mit der Pandemie hatten wir die Gelegenheit, unsere Arbeits- und Lebensweise zu überdenken", erklärt Júlio Delgado, CEO Ombria Resort. "Unsere Villen sind der perfekte Sehnsuchtsort für diejenigen, die die Balance zwischen Erlebnis und Sicherheit, zwischen Arbeit und Privatleben suchen. Das Naturerlebnis in Kombination mit abgestimmtem Interieur steht bei den Alcedo Villen im Vordergrund. Natürliche Elemente, inspiriert durch die besondere Umgebung, integrieren sich spielerisch ins Gebäude. Moderne, offene und großzügige Strukturen tragen die Atmosphäre der umliegenden Landschaft in den Raum hinein. Da das gesamte Resort in Anlehnung an ein traditionelles Barrocal-Dorf aufgebaut ist, spiegeln auch die Villen den Charme und den Charakter der authentischen Algarve wider - in einer modernen Interpretation." Auf weitläufigen Einzelgrundstücken, oberhalb eines Baches gelegen, bieten diese Villen einen einzigartigen Panoramablick auf den Golfplatz und die umliegende Naturlandschaft. "Das Design ermöglicht zudem ein Maximum an Aussicht, Sonneneinstrahlung und Privatsphäre. Dies geschieht unter strenger Einhaltung eines Nachhaltigkeitskonzeptes", betont Delgado.Flexibilität: Ein Plus an LebensqualitätDes Weiteren trumpfen die luxuriösen Villen mit einem Maximum an architektonischer Flexibilität auf, sodass jede nach Vorliebe des Eigentümers gestaltet und angepasst werden kann und damit innerhalb eines Gesamtkonzeptes einzigartig ist. Großzügige Grundrisse mit separiertem Anbau bieten ein Maximum an Freiheit, Privatsphäre und Individualität und ermöglichen zudem eine Home-Office Basis. Wohnort und Arbeitsplatz werden in einzigartiger Natur vereint. "Social & Emotional Support heißen die Stichworte, bei dem vor allem soziale Bedürfnisse im Vordergrund stehen", stellt Immobilien-Spezialist Farahmand heraus. "Mehr gemeinsame Zeit mit Familie, Freunden und in der Partnerschaft bedeutet auch mehr Lebensqualität. Zeit ist kostbar und sollte vor allem am Urlaubsort bestmöglich genutzt werden. Dazu ist es wichtig, Immobilien jenseits der Immobilität zu bieten, wie die Alcedo Villen."Umfassender Service: Individuelle Wünsche gehören zum StandardAlle Alcedo Villen sind mit einem großen, privaten Pool, einer Garage sowie einem vollständig angelegten Garten ausgestattet. Die Kombination einer Immobilie, eingebettet in ein Resort-Konzept, ermöglicht Wohnen oder Urlauben mit bestem Service und den Zugang zu vielfältigen Freizeiteinrichtungen, wie z.B. Golfen, Fitness oder Mountainbiking. Ein umfassendes Service-Konzept, das von Hausverwaltung bis Concierge-Service reicht, setzt neue Maßstäbe im Bereich Ferienimmobilien. Auch hier stehen ein gesteigertes Wohlbefinden und mehr Qualitätszeit der Eigentümer im Vordergrund. Ombria Resort öffnet mit seinem innovativen Konzept ein Tor zu einem nachhaltigen und qualitätsvollen europäischen Reiseziel.Ombria Resort wurde bei den European Property Awards 2020-2021 prämiert. Die Alcedo Villen wurden als "Best Residential Development" in Portugal ausgezeichnet.Über das Ombria ResortDas Ombria Resort liegt im Herzen der authentischen Algarve, Portugal, 8 km nördlich der Stadt Loulé und 20 km vom Flughafen Faro und den nächsten Stränden entfernt. Bis Anfang 2022 wird das neue, weltweit führende Luxus-Bauprojekt fertiggestellt. Die finnische Pontos-Gruppe ist Eigentümer und Bauträger des Resorts. Das Hotelmanagement übernimmt Viceroy Hotels & Residences und damit ein Marktführer im Bereich Modern Luxury. Deutscher Partner ist das Immobilienunternehmen Clavis International.