Weltweit wurden im November 1.120 Bitcoin-Automaten aufgestellt 329 % mehr Aufstellungen als im Vorjahresmonat 10.624 Bitcoin-Automaten in den USA, nur 49 in Deutschland Bitcoin wurde in reichweitenstarken Zeitungen bereits 341 Mal für tot erklärt BTC Kurs stieg im 365-Tages-Rückblick um 133,9 % Trotz Kurs-Rallye: Google-Trend-Score für "Bitcoin" liegt nur bei 16 Größte Bitcoin-Nachfrage in der Vorweihnachtswoche 2017, als BTC sogar niedriger notierte als aktuell Im November wurden weltweit 1.120 ...

