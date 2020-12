Unterföhring (ots) -- Fans können auf den FC Bayern München, Borussia Dortmund oder RB Leipzig als Deutscher Meister der Bundesliga-Saison 2020/21 setzen und gewinnen im Erfolgsfall ein weiteres Jahr Sky ohne Kosten- Beim Abschluss eines Sky Abonnements bis spätestens 31. Dezember 2020 in einem der teilnehmenden Fanshops der drei Vereine oder online unter sky.de/fcb (https://www.sky.de/bestellung/fanreceiver-bei-sky/bayern-fanreceiver-26259?wkz=WESK37&shurl=fcb), sky.de/bvb (https://www.sky.de/bestellung/fanreceiver-bei-sky/bvb-fanreceiver-26017?wkz=WESK20&shurl=bvb) bzw. sky.de/dierotenbullen (https://www.sky.de/bestellung/fanreceiver-bei-sky/rbl-fanreceiver-37768?wkz=WESK70&shurl=dierotenbullen) wird die Wette automatisch platziert Unterföhring, 10. Dezember 2020 - Wer wird in der aktuellen Bundesliga-Saison 2020/21 Deutscher Meister? Fußballfans, die diese Frage jetzt schon beantworten können, haben derzeit beim Abschluss eines Sky Abonnements die Möglichkeit, ein weiteres Jahr Sky ohne Kosten zu gewinnen.Zur Auswahl stehen bei der Sky Meisterwette die drei Vereine, die in den vergangenen Jahren das Bild an der Tabellenspitze der Bundesliga prägten: Titelverteidiger Bayern München, der BVB, der als bislang letzter Verein vor der Serie des Rekordmeisters den Titel holen konnte, und RB Leipzig, der Herbstmeister der Vorsaison.Fußballfans, die den richtigen Riecher beweisen und den Deutschen Meister der aktuellen Bundesliga-Saison richtig tippen, haben gleich doppelten Grund zur Freude: Wenn sie noch bis Jahresende ein Sky Abonnement abschließen, können sie nicht nur für zwölf Monate das beste Fernseherlebnis bei Sky genießen, sondern bekommen das zweite Jahr kostenfrei dazu.Um auf ihren Favoriten zu setzen, müssen Fans nichts weiter machen, als über den entsprechenden Verein ein Sky Abonnement über ein Jahr abzuschließen. Das ist entweder in allen teilnehmenden Fanshops der drei Vereine oder online unter sky.de/fcb (https://www.sky.de/bestellung/fanreceiver-bei-sky/bayern-fanreceiver-26259?wkz=WESK37&shurl=fcb), sky.de/bvb (https://www.sky.de/bestellung/fanreceiver-bei-sky/bvb-fanreceiver-26017?wkz=WESK20&shurl=bvb) bzw. sky.de/dierotenbullen (https://www.sky.de/bestellung/fanreceiver-bei-sky/rbl-fanreceiver-37768?wkz=WESK70&shurl=dierotenbullen) möglich. Fans, die auf einem dieser Wege noch bis einschließlich 31. Dezember 2020 ihr Sky Abonnement buchen, platzieren ihre Meisterwette automatisch.Je umfangreicher das abgeschlossene Abonnement ist, desto mehr gibt es im Erfolgsfall zu gewinnen. Ob ausschließlich die Bundesliga und 2. Bundesliga live, weiteren Weltklasse-Sport live im Sky Sport Paket, das Kids Paket mit speziell für Kinder abgestimmten Programminhalten oder auch exklusive Serien und Dokumentationen sowie die neuesten Filme mit dem Sky Entertainment Paket und dem Sky Cinema Paket - bei Gewinn der Meisterwette umfasst das kostenfreie zusätzliche Jahr immer die ursprünglich ausgewählte Paket-Kombination.Für die teilnehmenden Neukunden ist die Aktion ohne jedes Risiko: Steht der favorisierte Verein am Ende der Saison 2020/21 ganz oben, gewinnen sie ein weiteres Jahr Sky ohne Kosten. Wenn es nicht klappt, können sie entscheiden, ob sie das Abo über die ursprüngliche Laufzeit hinaus fortsetzen wollen.Alle Informationen und Details zur Sky Meisterwette sind auf den jeweiligen Vereinsseiten sky.de/fcb (https://www.sky.de/bestellung/fanreceiver-bei-sky/bayern-fanreceiver-26259?wkz=WESK37&shurl=fcb), sky.de/bvb (https://www.sky.de/bestellung/fanreceiver-bei-sky/bvb-fanreceiver-26017?wkz=WESK20&shurl=bvb) bzw. sky.de/dierotenbullen (https://www.sky.de/bestellung/fanreceiver-bei-sky/rbl-fanreceiver-37768?wkz=WESK70&shurl=dierotenbullen) abrufbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4787549