Jeder dritte Deutsche wünscht sich ein hohes Einkommen und materiellen Wohlstand, so eine Umfrage von IfD Allensbach. 70 Prozent sagen, dass sie ihr Leben weitestgehend unabhängig bestimmen wollen, was natürlich am besten funktioniert, wenn man finanziell auf Rosen gebettet ist.Dass man dafür etwas tun muss, begreifen zum Glück immer mehr Menschen in unserem traditionell börsenskeptischen Land. Laut der Initiative "Aktion pro Aktie" stieg die Zahl der hiesigen Aktienbesitzer (direkt und indirekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...